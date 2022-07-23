Bloomberg: Саудовская Аравия и Ирак увеличили экспорт нефти в Европу

Ирак и Саудовская Аравия наращивают поставки нефти в Европу, где постепенно отказываются от импорта российских энергоносителей, пишет агентство Bloomberg, проанализировав данные трекинга морских судов.

В материале говорится, что танкеры с нефтью Саудовская Аравия направляет в Египет, где топливо попадает в трубопровод Sumed, соединяющий терминал Айн-Сохна со средиземноморским портом Сиди-Керир. Там нефть снова попадает на танкеры и направляется на европейский рынок.

Агенство отмечает, что за первые три недели июля по трубопроводу проходило более 1 млн баррелей нефти в сутки, что вдвое больше объема, зафиксированного за аналогичный период прошлого года. Также подчеркивается, что мощность Sumed увеличилась примерно на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем.

В свою очередь Ирак поставляет нефть в Европу исключительно по морю. В июле идущие из Персидского залива в Средиземное море через Суэцкий канал танкеры перевозили порядка 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Общий объем поставок топлива с Ближнего Востока в Европу мог вырасти до 2,2 млн баррелей в сутки, это примерно на 90% превосходит показатель января текущего года.

Ранее агентство Bloomberg писало, что танкеры, перевозившие иранскую нефть, теперь занимаются транспортировкой сырья из РФ.