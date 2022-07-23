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Байден: потолок цен на российскую нефть поможет снизить стоимость топлива в США

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что введение «потолка» на стоимость российской нефти поможет сделать топливо в США значительно дешевле, передает ТАСС,ссылаясь на совещание американского лидера с помощниками по вопросам экономики.

По словам главы США, наращивание добычи нефти в США и ее высвобождение из американского стратегического резерва сработало в настоящий момент. При этом он высказал уверенность, что американские нефтегазовые компании сейчас получают сверхприбыли и должны направить эти средства на наращивание добывающих и перерабатывающих мощностей.

Введение «глобального потолка цен на российскую нефть», по мнению Байдена, должно стать следующим шагом, побочным эффектом которого станет снижение цен на бензин на американских заправках.

Ранее заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что договоренность о пределе цен на нефть из России может быть достигнута к декабрю этого года.

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