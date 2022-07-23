Экс-министр экономики Польши Штайнхофф: страну ждут проблемы из-за эмбарго на уголь из РФ

Бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф в интервью местному изданию заявил, что стране грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на российской уголь, передает РИА «Новости». Он указал на возможность дефицита ресурса из-за длительности транспортировки по морю.

По его словам, решение об эмбарго на уголь из России было принято слишком быстро, безрассудно и непродуманно. Штайнхофф считает, что такое решение было бы оправдано и имело бы смысл, если бы его приняли все члены Евросоюза.

«Эти страны тоже приняли решение о блокировке импорта угля из России, но с 15 августа. Мы — в одночасье, подвергая наших предпринимателей, занимавшихся импортом угля, большим потерям», — сказал Штайнхофф.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывал совещание по вопросу дефицита угля с целью обеспечить правильную доступность и цену ресурсу.