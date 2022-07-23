Салливан: конгресс продолжит оказывать финансовую помощь Киеву сверх $40 млрд

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на Аспеновском форуме, заявил, что конгресс не поскупится на дополнительную помощь Украине, когда будет исчерпана уже выделенная сумма в $40 миллиардов, передает РИА «Новости».

По его словам, российским властям «следует осознать тщетность надежд на то, что США и крупнейшие страны Европы потеряют интерес к конфликту на Украине и свернут ее поддержку».

Салливан объявил, что конгресс утвердил 40-миллиардный пакет для Украины и его значительная часть до сих пор не истрачена.

«А после этого, я уверен, в конгрессе будет двухпартийная поддержка высвобождению этих (дополнительных) ресурсов, если в них возникнет необходимость», — заявил советник президента.

Он добавил, что, хоть общественность и СМИ ослабили внимание происходящему на Украине в сравнении с первыми неделями конфликта, администрация США и конгресс сохранят готовность «делать все, что нужно, сколько это нужно».

«И я считаю, что то же самое относится к основным европейским странам, несмотря на все трудности, с которыми Европа сталкивается в сфере энергетики», — сказал Салливан.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что Соединенные Штаты уже оказали Украине военную помощь на $8,2 млрд и намерены оказывать ее и дальше.