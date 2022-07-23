Четыре судна грузят в порту Бердянска для отправки более 100 тыс. тонн зерна

Отгрузка более 100 тыс. тонн зерна зерна на внешние рынки запланирована из порта Бердянска. Сейчас там осуществляется загрузка на четыре крупнотоннажных сухогруза, заявил ТАСС член главного совета администрации области Владимир Рогов.

«Суда находятся на рейде, сейчас идет подготовка, их загрузка, объемы свыше 100 тыс. тонн готовятся к отправке на внешний рынок. Это четыре больших крупнотоннажных сухогруза», — сообщил он.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали в Стамбуле соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. От России и Турции подпись под документом поставили главы Минобороны Сергей Шойгу и Хулуси Акар. От Украины — министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна имеет в наличии зерно на сумму около $10 млрд. В ООН рассчитывают, что из украинских портов можно будет вывозить до пяти миллионов тонн зерна в месяц.