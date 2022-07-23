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В «Русском стандарте» выяснили, что чаще всего в супермаркеты ходят россияне старше 50 лет

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Наиболее чаще за покупками в супермаркеты в первые шесть месяцев 2022 года ходили россияне старше 50 лет по сравнению с другими возрастными группами населения. Такие выводы сделали в своем исследовании эксперты банка «Русский стандарт», пишет ТАСС.

Сумма среднего чека составила в период с января по июнь 731 рубль.

«В первой половине 2022 года чаще всего покупки в супермаркетах, как показала статистика банка, делают россияне старше 50 лет на средний чек 731 рубль», — указали в организации.

На втором месте по посещению супермаркетов находятся клиенты с возрастным диапазоном 41–50 лет. Их средний чек составил 773 рубля. Третье место заняли россияне в возрастной категории 31–40 лет. Они в среднем за одно посещение тратили 714 рублей.

На четвертом месте покупатели 21–30 лет с чеком в 570 рублей. Реже всего, как следует из исследования, супермаркеты посещают россияне моложе 21 года. За один поход в магазин они оставляют 589 рублей.

Мужчины тратят в супермаркетах больше женщин — соответственно 761 рубль против 687 рублей.

Накануне депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов в воскресенье. Соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

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