Замгенсека ООН Гриффитс: размер буферной зоны для вывоза украинского зерна еще не определен

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что размер буферной зоны по бокам от морского коридора, по которому через Черное море будет вывозиться украинское продовольствие, пока не определен. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Им еще предстоит определить, какова достаточная буферная зона, какова безопасная дистанция от коридора — 1 миля или 5 миль с каждой стороны. Речь идет о достаточном расстоянии для обеспечения безопасного прохода кораблей по этим путям», — сказал Гриффитс.

Также он добавил, что это определит Совместный координационный комитет, который будет основан в ближайшие пару дней.

22 июля Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. От России и Турции подпись под документом поставили главы Минобороны Сергей Шойгу и Хулуси Акар. От Украины — министр инфраструктуры Александр Кубраков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».