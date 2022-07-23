Правительство России расширило возможности по улучшению работы службы «122»

Кабмин дополнил перечень мер по усовершенствованию бесплатной единой информационно-справочной службы «122» в регионах. Постановление российского правительства об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В соответствии с документом, в стране увеличат финансирование закупок программного обеспечения (ПО), предназначенного для работы службы «122». Объем денег, которые выделяют на эти цели из госбюджета, вырастет до 66,3% в сравнении с прежними 37,5%.

Кроме того, с 39,3% до 65,2% расширят лимиты расходов на покупку серверного и коммутационного оборудования, а также техническое оснащение рабочих мест для операторов. На зарплаты региональных специалистов теперь распределят 26,8% денег из казны. Раньше показатель составлял 8,1%.

Всего на создание и развитие службы «122» в 2022 году выделили из госбюджета 700 млн рублей.

Единую службу «122», которая распределяет звонки в медицинские учреждения и службы скорой помощи, создали в регионах по поручению президента России Владимира Путина в ноябре 2020 года на фоне распространения в стране коронавируса.