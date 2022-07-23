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В России построят биофабрики, чтобы импортозаместить закваски для сыров из Евросоюза

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Depositphotos

Строительство биофабрик для производства закваски для сыров обеспечит России независимость от покупок пищевых микроорганизмов в Евросоюзе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН Оксаны Кузнецовой.

«Сейчас проектируются две большие биофабрики, и вместе с нашей биофабрикой, которая находится в институте, мы будем закрывать порядка 30-40% объема заквасок, необходимого для России», — сказала Кузнецова.

По ее словам, на строительство этих двух фабрик понадобится три года. Также ученые проводят эксперименты по длительному хранению различных заквасок в условиях вечной мерзлоты на Таймыре.

Кроме того, в научном центре имени В. М. Горбатова РАН разработали программу, в соответствии с которой сыродельные заводы могут выращивать закваски и вносить их в жидкой форме, «как это было в советское время». Внедрение такой технологии может обеспечить независимость от импортных заквасок на 80-90%.

Кузнецова отметила, что на сегодняшний день в России отечественные закваски составляют небольшой объем. В основном эту продукцию импортируют из стран Евросоюза.

В конце мая пресс-служба компании «Союзмолоко» сообщила, что зарубежные компании по выпуску молочных заквасок не собираются покидать российский рынок, поэтому дефицита этого продукта не ожидается.

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