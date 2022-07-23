«Бюллетень кинопрокатчика» сообщил, что корпорация IMAX ушла из России

Компания IMAX ушла из России. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на неподтвержденные данные.

Официально о своем уходе в компании не сообщали. По информации Telegram-канала «Камера, топор!», с 1 июня всех сотрудников российского офиса сократили по соглашению сторон.

В «Бюллетене кинопрокатчика» отметили, что пытались связаться с сотрудниками российского отделения корпорации, но адреса корпоративных почт сотрудников не принимали входящие сообщения.

В соответствии с финансовой отчетностью компании за первые три месяца 2022 года, у IMAX в России есть дебеторская задолженность в размере $6,9 млн.

Мировые кассовые сборы в кинозалах IMAX с января по март составили $173,2 млн. Это на 57% больше, чем компания получила за аналогичный показатель 2021 года. В России у сети IMAX есть 49 залов. В последние пять лет отечественный рынок приносил до 3% от всего дохода корпорации.

На прошлой неделе сообщалось, что Московский кинотеатр «Киносфера IMAX» анонсировал выход фильма «Бэтмен», снятого по одноименным комиксам DC Comics.