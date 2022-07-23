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Афганистан договорился с Ираном о закупке 350 тысяч тонн нефти

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Raheb Homavandi/TIMA/Reuters

Министерство финансов правительства «Талибан» (организация запрещена в России) заявило, что импортирует 350 тыс. тонн нефти из Ирана, чтобы контролировать и снижать цены на нефть на афганских рынках. Об этом сообщило информационное агентство Aamaj News.

Как рассказали в министерстве, в переговорах с Ираном в Тегеране принимали участие члены совместной делегации государственной нефтегазовой компании, министерства иностранных дел, министерства торговли, Центрального банка и департамента норм и стандартов.

«В ходе этой поездки с иранской акционерной компанией был подписан контракт на закупку 350 тыс. тонн нефти, и в ближайшие дни начнется процесс ее импорта в Афганистан», — отмечает агентство.

В Минфине подчеркнули, что во время поездки афганская делегация обсудила с иранскими официальными лицами закупку, качество, цену и транзит нефтепродуктов, а также предоставление необходимых объектов.

Талибы и иранские власти также договорились о создании совместного комитета по межправительственным или G2G-контрактам, продолжении строительства нефтепроводов, строительстве совместных нефтеперерабатывающих заводов и реализации долгосрочные контракты.

По данным агентства, в последнее время цены на нефтепродукты заметно выросли на рынках Кабула. Так, цена литра дизельного топлива в столице Афганистана на данный момент составляет около 120 афгани.

Ранее Bloomberg писал, что Иран вынудили снизить цену на нефть ради конкуренции с Россией в КНР.

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