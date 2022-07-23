Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Fly Jordan Airlines запустит прямые рейсы из России... 12:29
Алена Долецкая объяснила, почему Виктория Бекхэм не улыбается... 12:27
В Минобороны заявили, что ВКС уничтожили склад со... 12:27
Продажи смартфонов в России в апреле-июне достигли минимума... 12:26
В Казани водитель фуры устроил массовое ДТП на светофоре 12:26
В Омске дети испугались наказания и скрыли смерть друга 12:23
Мариинский театр представит оперу итальянского композитора Джоаккино... 12:23
Тренер ЦСКА Федотов опроверг слухи о своей любви... 12:18
Nord Stream AG подтвердил снижение прокачки газа до 20% мощности... 12:18
Глава МИД Турции Чавушоглу: некоторые страны препятствовали заключению... 12:16
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Reuters написало, что Португалия изучает заявку на гражданство от «олигарха» под санкциями

close
100%
Depositphotos

Португальские власти в настоящее время изучают заявки на получение гражданства от двух «олигархов», один из которых находится под американскими санкциями. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства Португалии.

В Минюсте страны сообщили, что заявления двоих мужчин о получении гражданства «ожидают рассмотрения». Подробности в министерстве не уточнили.

До этого газета Publico написала, что израильский бизнесмен Лев Леваев, а также российский предприниматель Год Нисанов ждут ответ по поводу предоставления им гражданства Португалии.

В издании отметили, что Нисанов и Леваев получили документы от Еврейской общины Порту (Comunidade Israelita do Porto, CIP), подтверждающие их сефардское происхождение. В соответствии с законодательством Португалии, потомки евреев-сефардов имеют право на получение гражданства в упрощенном порядке. Дело в том, что эту народность изгнали из этого южноевропейского государства в XV веке.

Год Нисанов — сооснователь компании «Киевская площадь», среди активов которой агрокластер «Фуд Сити» и торгово-развлекательный центр «Европейский». Нисанова внесли в списки санкций США в начале июня. Forbes оценивает его состояние в $1,3 млрд.

Лев Леваев — израильский бизнесмен, которому, по версии Forbes, принадлежит интегрированная алмазная компания с шахтами в Южной Африке. В 2018 году издание оценивало его состояние в $1 млрд.

В декабре 2021 года издание Publico сообщило, что российский миллиардер Абрамович получил паспорт Португалии.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+