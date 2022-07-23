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Welt am Sonntag: Шольц задерживает поставки систем ПВО Украине

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Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц задерживает поставку на Украину 11 систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, пишет Welt am Sonntag.

По данным издания, власти Украины запросили ПВО в начале июля, министерство экономики дало положительное заключение, но экспортное разрешение должны выдавать в ведомстве федерального канцлера. За последние три недели никакого решения там принято не было.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ни одна санкция против Москвы не будет отменена в случае разрешения конфликта на Украине на условиях России.

Шольц призвал сограждан быть готовыми к длительным последствиям санкционной политики, несмотря на уже произошедший рост цен на бензин, продукты и электроэнергию. По словам политика, так немецкий народ покажет солидарность с Украиной и проявит заботу о собственной безопасности.

В Германии отметили, что НАТО больше не исключает нападения России на территорию Североатлантического альянса. По словам Шольца, Берлин будет поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо.

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