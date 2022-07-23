Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Омске дети испугались наказания и скрыли смерть друга 12:23
Мариинский театр представит оперу итальянского композитора Джоаккино... 12:23
Тренер ЦСКА Федотов опроверг слухи о своей любви... 12:18
Nord Stream AG подтвердил снижение прокачки газа до 20% мощности... 12:18
Глава МИД Турции Чавушоглу: некоторые страны препятствовали заключению... 12:16
В Москве мужчина избил женщину и пытался отобрать у нее... 12:16
Административное дело в отношении новосибирского депутата... 12:16
Президент UFC восхитился главой российской лиги ACA, который остановил... 12:10
СМИ: Галкин продает замок в Грязи ради покупки дома... 12:10
Собчак опровергла информацию об иностранном финансировании 12:07
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Premium Times: Евросоюз планирует увеличить поставки СПГ из Нигерии

close
100%
Depositphotos

Европейский союз намерен увеличить объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Нигерии. Об этом пишет Premium Times.

Заместитель генерального директора Министерства энергетики Европейской комиссии Мэтью Болдуин заявил, что Европа «находится в затруднительном положении в отношении газа» после начала спецоперации России на Украине. В связи с чем в ЕС планируют нарастить объемы импорта СПГ из Нигерии.

Болдуин уточнил, что в настоящее время Нигерия поставляет 14% от всего объема импорта СПГ в ЕС. При этом 60% всех поставок газа из Нигерии идут в Европу.

«Мы хотим увеличить то, что в настоящее время составляет 14% от общего объема импорта СПГ из Нигерии, мы хотим, чтобы эта доля росла», — поделился Болдуин.

Ранее глава МИД ФРГ Бербок объяснила свои слова о «бунте немцев» из-за дефицита газа из РФ. Бербок добавила, что специально выбрала утрированную формулировку, о возможности волнений в Германии яв случае внезапной остановки поставок газа из России.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+