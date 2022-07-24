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Рестораторы поделились ожиданиями от параллельного импорта

Российские рестораторы ждут поставок крепкого алкоголя через параллельный импорт

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Российские рестораторы ждут поставок крепкого алкоголя через параллельный импорт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей отрасли.

«Сейчас все рестораны постепенно выбирают достаточно большие запасы, которые были у всех поставщиков. По разным оценкам, их хватит до августа-начала сентября», — рассказал управляющий партнер сети True Cost, Nome, Code Coffee Глеб Марач.

Он добавил, что к этому сроку ожидается начало поставок через Армению, Казахстан и другие страны СНГ, при этом Марач указал, что поставки через параллельный импорт вызовут подорожание алкоголя.

«Думаю, что вся продукция продолжит поступать в РФ, но подорожает в 1,5 раза», — пояснил Марач.

Схожую оценку дал шеф-бармен ресторана Folk Руслан Мингазов, который заявил, что цены на зарубежный крепкий алкоголь могут вырасти на 30-35%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что параллельный импорт окажет дезинфляционное влияние.

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