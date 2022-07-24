Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Омске дети испугались наказания и скрыли смерть друга 12:23
Мариинский театр представит оперу итальянского композитора Джоаккино... 12:23
Тренер ЦСКА Федотов опроверг слухи о своей любви... 12:18
Nord Stream AG подтвердил снижение прокачки газа до 20% мощности... 12:18
Глава МИД Турции Чавушоглу: некоторые страны препятствовали заключению... 12:16
В Москве мужчина избил женщину и пытался отобрать у нее... 12:16
Административное дело в отношении новосибирского депутата... 12:16
Президент UFC восхитился главой российской лиги ACA, который остановил... 12:10
СМИ: Галкин продает замок в Грязи ради покупки дома... 12:10
Собчак опровергла информацию об иностранном финансировании 12:07
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Bloomberg: поставки нефти с Ближнего Востока в Европу выросли на 90% в июле

close
100%
Depositphotos

Поставки нефти с Ближнего Востока в Европу по трубопроводу в июле 2022 года выросли на 90%, до 2,2 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отметили, что через Египет, в частности из Саудовской Аравии, производилась прокачка на уровне 1 млн баррелей в сутки, а через Ирак проходило около 1,2 млн баррелей в сутки. В совокупности же поставки нефти в Европу составили 2,2 млн баррелей в сутки, что на 90% выше показателей января 2022 года.

Аналитики агентства подсчитали, что за первые три недели июля в Европу ежедневно поставлялось свыше 1 млн баррелей нефти по трубопроводу SuMed, который проходит через Египет. При этом объем прокачки вырос практически в два раза по сравнению с показателями 2021 года. Ирак же поставляет нефть через Суэцкий канал в Красное море.

22 июля агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Vortexa, которая специализируется на аналитике морских перевозок, сообщило, что танкеры, прежде перевозившие иранскую нефть, теперь занимаются транспортировкой российского сырья. По данным сотрудников Vortexa, с начала апреля в перевозке российской нефти и нефтепродуктов было задействовано 11 подобных танкеров, которые совершили за этот период не менее 15 погрузок.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+