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В Японии предрекли жесткую конкуренцию на рынке СПГ до 2026 года

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Depositphotos

На рынке сжиженного природного газа (СПГ) в ближайшие четыре года будет сохраняться жесткая конкуренция из-за того, что объемы производства трубопроводного газа в Европе не вырастут на фоне массового замещения данного вида топлива поставками СПГ. Об этом ТАСС заявил аналитик и основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба.

«В долгосрочной перспективе тяжелая ситуация с балансом спроса и предложения может сохраняться до 2026 года, когда будет расширена производственная база Катара», — отметил Оба.

По его словам, Евросоюз всеми силами будет стараться уменьшить зависимость от трубопроводного газа, замещая его поставками СПГ. При этом регион уже серьезно нарастил закупки топлива. При этом каких-либо планов и перспектив по увеличению объема производства СПГ у США, Австралии и Катара сейчас нет.

Он добавил, что конкуренция на рынке СПГ может ослабнуть в том случае, если произойдет глобальная рецессия. Также к уменьшению конкуренции может привести массовый перезапуск АЭС Японией, которые были остановлены после аварии на «Фукусиме-1» в марте 2011 года.

21 июля агентство Bloomberg, ссылаясь на трейдеров, сообщило, что страны Азии решили перестраховаться и нарастили закупки сжиженного природного газа (СПГ) перед предстоящей зимой на фоне новостей о возможных ограничениях поставок энергоресурсов из России.

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