Европа успевает к зиме заполнить ПХГ до 80% с сохранением определенных рисков

Европейские компании успевают заполнить к зимнему сезону подземные хранилища газа (ПХГ) до 80%, однако определенные риски на рынке сохраняются. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на мнение аналитиков.

«Скорее всего, европейские компании смогут заполнить ПХГ до обозначенных в директиве уровней к началу отопительного сезона», — отметил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

В агентстве подчитали, что при сохранении темпов закачки на уровне 0, 35 п.п в сутки, как это происходит в июле, до 80% европейский регион дойдет за шесть недель (к концу августа), а к 90% приблизится за 10 недель, то есть к концу сентября.

Аналитики указали, что несмотря на возможную заполняемость ПХГ на необходимый уровень к зиме, есть определенные риски, которые могут снизить темпы заполнения хранилищ. Речь идет о финансовом состоянии компаний, а также о физических поставках из разных источников. Кроме того, процесс накопления может прервать аномально жаркая погода в регионе и технический фактор.

19 июля агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy сообщило, что из-за жары Европа, вероятно, столкнется с энергетическим «штормом» раньше, чем это предполагалось, при этом регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет.