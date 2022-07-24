Аналитик Вавилов предсказал изменение курса рубля из-за нового бюджетного правила

Курс рубля при введении нового бюджетного правила опустится до 60 рублей за доллар, с последующим понижением до 70 рублей. Об этом «Российской газете» заявил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«Времена, когда доллар стоил меньше 60 рублей, постепенно уходят в небытие. Ближайшая цель, до которой должен опуститься рубль — 60 за доллар. Это техническое сопротивление, преодоление которого откроет дорогу к 70», — отметил Вавилов.

По его словам, российская валюта к концу лета будет на уровне 60 рублей за доллар. Однако еще более вероятно, что при достижении 60 рублей за доллар, курс опустится до 63-64 рублей за доллар к концу августа.

Он добавил, что тормозить укрепление доллара будет рост платежей в рублях за различные товары и небольшое число нерезидентов на рынке. Однако ориентир в 70-80 рублей за доллар уже может быть достигнут в сентябре-октябре. Причем этому поспособствует очередное снижение ключевой ставки Банком России.

19 июля «Ведомости», ссылаясь на источник писали, что Минфин обновил концепцию бюджетного правила, согласно которому предполагается цена отсечения в $60 за баррель нефти и ее добычу на уровне 9,5 млн баррелей в сутки.