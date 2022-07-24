Bloomberg: Китай столкнулся с проблемами закупки нефти из России из-за Индии

Китай столкнулся с конкуренцией за нефть из России со стороны Индии. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отметили, что Китай начал испытывать проблемы с закупками нефти из России из-за того, что Индия многократно увеличила импорт российского топлива с Дальнего Востока. При этом четыре судна с российской нефтью ВСТО направляются в Индию, а два танкера направляются в порт Парадип на восточном побережье страны, где находится нефтеперерабатывающий завод Indian Oil Corp.

Аналитики посчитали, что определенная скидка на российскую нефть по сравнению с другими поставщиками, скорее всего, побудила к покупке. Если раньше Китай был основным покупателем российской нефти, то теперь он может уступить это место Индии.

По данным агентства, китайские нефтеперерабатывающие заводы с радостью раскупают дешевую российскую нефть, которая сместила с рынка других поставщиков.

20 июля агентство Bloomberg со ссылкой на информацию трейдеров сообщило, что Китай покупает российскую нефть ESPO дешевле на 10%, чем продаются бразильские сорта сырья Lula и Sapinhoa.