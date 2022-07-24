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Глава «Вкусно — и точка» анонсировал аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри»

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Пресс-службы «Вкусно - и точка»

Гендиректор сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что в меню кафе появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри». Об этом он сообщил РБК.

По его словам, в случае с «Биг Маком» сложность заключается в том, чтобы заменить оригинальный «макдоналдсовский» соус в бургере на аналогичный.

Он подчеркнул, что аналог по вкусу практически не будет отличаться от оригинала.

Ранее Пароев сообщил об отказе от контрактов мировых поставщиков картофеля фри.

По его словам, «Макдоналдс» использовал схему поставки ресурсов, при которых 85% картофеля поставлялись российскими производителями, а остальные 15% — зарубежными — для диверсификации поставок при проблемах у российских продавцов.

До этого стало известно, что датский производитель котлет для фастфуда восстановит объем продаж во «Вкусно — и точка».

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