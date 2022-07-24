Глава Минфина США сочла замедление экономики страны необходимостью

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что замедление экономики страны является необходимостью. Соответствующее заявление она сделала в беседе с NBC.

Как указала министр, экономика Соединенных Штатов замедляется: в 2021 году она росла очень быстро, на 5,5%, это привело к возвращению на работу людей, лишившихся ее из-за пандемии коронавируса.

«Это не экономика во время рецессии. Мы в период перемен, когда рост замедляется. Это необходимо и соответствует ситуации», — сказала Йеллен.

Она добавила, что в стране «слишком высока» инфляция, в экономике наблюдается замедление, но при этом отметила, что признаков рецессии нет.

Ранее американская инвестиционная компания Wells Fargo заявила о наступившей рецессии в США. По данным группы, Америка начала входить в рецессию во втором полугодии текущего года — то есть с июля. Это происходит на фоне более быстрых, чем ожидалось, темпов роста инфляции, ухудшения настроений потребителей и снижения расходов компаний.

До этого сообщалось, что годовая инфляция в США взлетела на максимальный за 40 лет уровень.