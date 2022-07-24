Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-президент США Трамп призвал отстранить трансгендеров от женских... 11:19
Китай выступил против идеи введения санкций США за покупку... 11:19
Воронежские власти заявили о дискредитации ВС РФ после появления... 11:16
В ЛНР рассказали об укреплении позиций ВСУ в Артемовске и... 11:13
Лана Дель Рей подала в суд на преследовавшего ее фаната 11:12
На Ямале мужчину осудили на 8,5 лет за растление... 11:07
Кортеж лидера правящей в Польше партии Качиньского забросали... 11:06
В Госдуме предложили запретить списывать сумму прожиточного... 11:04
В компании «Навигатор» планируют сделать... 11:03
Захарова заявила, что попытки Запада изолировать Россию ставят его... 10:59
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава Минфина США сочла замедление экономики страны необходимостью

Глава Минфина США Йеллен заявила, что замедление экономики страны — это не рецессия, а необходимость

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что замедление экономики страны является необходимостью. Соответствующее заявление она сделала в беседе с NBC.

Как указала министр, экономика Соединенных Штатов замедляется: в 2021 году она росла очень быстро, на 5,5%, это привело к возвращению на работу людей, лишившихся ее из-за пандемии коронавируса.

«Это не экономика во время рецессии. Мы в период перемен, когда рост замедляется. Это необходимо и соответствует ситуации», — сказала Йеллен.

Она добавила, что в стране «слишком высока» инфляция, в экономике наблюдается замедление, но при этом отметила, что признаков рецессии нет.

Ранее американская инвестиционная компания Wells Fargo заявила о наступившей рецессии в США. По данным группы, Америка начала входить в рецессию во втором полугодии текущего года — то есть с июля. Это происходит на фоне более быстрых, чем ожидалось, темпов роста инфляции, ухудшения настроений потребителей и снижения расходов компаний.

До этого сообщалось, что годовая инфляция в США взлетела на максимальный за 40 лет уровень.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+