США с союзниками работают над ограничением цен на российскую нефть

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон вместе с союзниками работает над ограничением цен на российскую нефть, сообщает ТАСС со ссылкой интервью главы американского Минфина телеканалу NBC.

«Одним из вопросов, которым я занимаюсь в последние недели, является работа с нашими союзниками, чтобы сократить доходы, получаемые Россией», — сказала министр.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты и их союзники нуждаются в поставках российской нефти на мировые рынки, так как в противном случае стоимость этого энергоресурса вновь начнет расти. По ее мнению, ограничение предельной цены на энергоресурс из России должно быть таким, чтобы ограничить прибыль с продажи «черного золота» для Москвы, но сохранить для нее стимул и дальше поставлять этот ресурс на мировые рынки.

До этого заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что договоренность о пределе цен на нефть из России может быть достигнута к декабрю этого года. Он также отметил, что в США рассчитывают как на снижение цен на нефть на мировых рынках, так и на то, что вводимые меры позволят российским энергоресурсам туда поступать.