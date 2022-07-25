Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и «вторичку» до 9,9%

Сбербанк с 25 июля понизил ставки по ипотеке на новостройки и недвижимость на вторичном рынке на 0,6 п.п. В результате минимальная ставка по этим программам составила 9,9% годовых, сообщает ТАСС.

«С 25 июля Сбер снижает ставки по рыночным ипотечным программам на 0,6 п. п. Теперь в рамках базовых программ минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет 9,9% годовых», — сообщили в банке.

Подчеркивается, что изменения не повлияют на ставки по льготной ипотеке.

Вице-президент и директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев заявил, что финансовая организация наращивает темпы ипотечного кредитования. По его словам, данные аналитиков сервиса «Домклик» свидетельствуют о том, что с начала 2022 года было выдано 366 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 1,1 трлн рублей.

22 июля Центробанк снизил ключевую ставку до 8%.