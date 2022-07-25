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Власти Энергодара рассчитывают, что Запорожская АЭС перейдет под эгиду «Росатома»

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РИА «Новости»

Власти Энергодара рассчитывают, что расположенная в городе крупнейшая в Европе Запорожская АЭС перейдет под эгиду «Росатома». Об этом в интервью ТАСС рассказал глава города Александр Волга.

По его данным, сейчас с объектом сложная ситуация. Из-за специфики объекта просто взять и передать управление невозможно. Ситуацию контролирует МАГАТЭ. Де-юре станция работает под управлением НАЭК (Национальная атомная энергогенерирующая компания Украины «Энергоатом» ).

По словам Волги, сейчас почти весь город связан с ЗАЭС. Там сейчас работают 11 тысяч человек, многие пенсионеры также были ее работниками.

Запорожская АЭС производила четверть всей электроэнергии на Украине, ее мощность составляет около 6 тыс. мегаватт. Она имеет шесть энергоблоков.

Ранее власти Запорожской области заявили, что ВСУ совершили три атаки БПЛА на насосные станции.

Также сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил повысить оперативность уничтожения над приграничными с Россией регионами беспилотников ВСУ. Также он приказал жестко пресекать обстрелы жилых кварталов в перешедших под контроль российских Вооруженных сил населенных пунктов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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