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«Ъ»: стоимость аренды на торговых улицах Москвы снизилась из-за ухода иностранных брендов

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Минимальная ставка аренды, которую запрашивают владельцы московских объектов стрит-ретейла, сократилась на 10–45% год к году в половине столичных торговых улиц столицы, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на подсчеты Knight Frank.

В материале говорится, что сильнее всего ставка снизилась в Камергерском переулке — на 45%, до 33 тыс. руб. за 1 кв. м в год. На проспекте Мира ставка снизилась на 33% (до 20 тыс. руб. за 1 кв. м), на Арбате и Пятницкой улице спад составил 20% (до 40 тыс. и 20 тыс. руб. за 1 кв. м в год соответственно).

Директор направления стрит-ретейла Knight Frank Ирина Козина объяснила динамику уходом с российского рынка международных брендов.

Ранее сообщалось, что к осени могут прекратить работу до 70% российских кинотеатров. Аналитики отметили падение спроса на билеты в кинотеатры в июне и июле текущего года. По подсчетам экспертов, к осени ситуация может ухудшиться. Специалисты утверждают, что отечественнее проекты не способны вернуть массового зрителя в кинозалы.

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