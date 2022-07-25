РБК: руководителей бюджетных организаций в РФ могут обязать декларировать доходы

Минтруд разработал антикоррупционные поправки в российское законодательство, которые ужесточат контроль за доходами руководителей бюджетных организаций и госкорпораций, а также чиновников. Об этом пишет РБК.

По информации издания, поправки будут касаться директоров школ, заведующих детских садов, главврачей больниц и поликлиник. Теперь им придется отчитываться о доходах супругов и несовершеннолетних детей.

Сообщается, что законопроект был одобрен на заседании правительственной комиссии. В Минтруде также предлагают распространить действие законопроекта на кредиты и любые сделки, подразумевающие рассрочку платежа.

Ранее экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса начал действовать в Москве с 1 июля. При переходе на новый режим компаниям и ИП не нужно будет самостоятельно рассчитывать налог, за них это сделают налоговые органы. Налогоплательщики на этом режиме не должны будут сдавать декларации и отчеты, а также платить взносы за медицинское, пенсионное и социальное страхование.