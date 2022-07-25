Минтруд предложил обязать школьных директоров и главврачей декларировать расходы

Минтруд предложил обязать руководителей государственных муниципальных учреждений представлять сведения о расходах. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время руководители учреждений в рамках ТК РФ и федерального закона о противодействии коррупции представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

«Законопроектом предлагается установить обязанность лиц, замещающих должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, представлять сведения о расходах, а также возможность осуществления контроля за расходами данных лиц», — пояснили в министерстве.

Там добавили, что инициатива не затронет новый круг лиц, на которых распространяется данное обязательство, а только расширит увеличение объема представляемых сведений.

Данные о расходах будут предоставляться при заключении сделки и ее оплаты. Руководителю муниципального учреждения необходимо будет указывать сведения о получении кредитов на приобретение недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, цифровых финансовых инструментов в случае, если общая сумма превышает трехлетний совокупный доход должностного лица и его супруга или супруги.