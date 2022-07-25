Экономист Рожанковский заявил, что возобновление печати десятирублевой купюры грозит инфляцией

Экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский заявил «Газете.Ru», что возобновление печати десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года, которое анонсировали в Центробанке, может привести к инфляции. По его словам, проблемы могут также возникнуть с вендинговыми автоматами, перенастройка которых обойдется дорого.

«Если они оставят монеты и сверху еще напечатают десятирублевые банкноты, то это называется эмиссия. Невозможно печатать дополнительные средства платежа сверх тех, что уже в обороте находятся. Это называется эмиссия, денежная эмиссия, это очень плохо, потому что это инфляционная процедура, как мы все прекрасно понимаем. Они могут только утилизировать часть монет и на их место выпустить банкноты. Но утилизировать придется, потому что, если это будет помимо этого напечатано, то это будет называться эмиссия. И никаких других определений этому просто нет. Вендинговые машины действительно придется перенастраивать, это очень дорогостоящая процедура. Но это скорее не к аналитику вопрос, это вопрос к эквайеру, которые работают с этими всеми приборами. Нужна полная перенастройка, она занимает время, и это достаточно дорогостоящая процедура, они сами должны будут ее за свой счет выполнить», — сказал он.

О том, что в России в конце года планируют возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997 года, выпуск которой прекратили в 2013, ранее рассказал «Известиям» зампред Центробанка Сергей Белов, курирующий наличное денежное обращение. В ведомстве предполагают, что такое решение снизит расходы на производство наличных денег, а также частично решит проблему с монетами, которые не возвращаются в обращение, а «мертвым грузом оседают в домах у россиян». Белов подчеркнул, что выпуск купюр не будет являться заменой пятирублевых и десятирублевых монет, которые будут продолжать находится в обращении.