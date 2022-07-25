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В администрации Новгорода обрадовались возвращению пятирублевки с изображением Новгородского кремля

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ЦБ РФ

В Центробанке анонсировали возобновление печати пятирублевой и десятирублевой купюр образца 1997 года, на которых изображены достопримечательности Красноярска и Великого Новгорода. В управлении по работе со СМИ администрации Великого Новгорода заявили «Газете.Ru», что «очень рады» будущему появлению памятников города на банкнотах, поскольку россияне «должны знать, где находятся их истоки».

«Мы, конечно, очень рады, что мы будем присутствовать везде, потому что Новгород — это родина российской государственности. Это один из древнейших городов и одна из древнейших столиц русского государства, поэтому очень важно, чтобы все жители России знали, где находятся их истоки и поэтому смотрели на важнейшие святыни нашей страны, а у нас находятся и памятник тысячелетия России, который был открыт в нашем городе в годовщину тысячелетия российской государственности и широко праздновался, и Софийский собор — древнейший каменный храм православный на территории России», — сказали там.

На лицевой стороне пятирублевой купюры изображен памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора в Новгороде, а на оборотной — стена Новгородского кремля.

О том, что в России в конце года планируют возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997 года, выпуск которой прекратили в 2013, ранее рассказал «Известиям» зампред Центробанка Сергей Белов, курирующий наличное денежное обращение. В ведомстве предполагают, что такое решение снизит расходы на производство наличных денег, а также частично решит проблему с монетами, которые не возвращаются в обращение, а «мертвым грузом оседают в домах у россиян».

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