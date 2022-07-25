Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В США заявили, что не планируют продавать нефть из своего... 10:18
Курганские подростки разгромили автобусную остановку 10:17
Боррель обеспокоен наличием в Италии политиков, которые не... 10:16
У Пьера Нарцисса нашелся внебрачный сын 10:15
Bloomberg: ЕС симулирует солидарность, в том числе... 10:13
Подруга зарезанной в Новосибирске девушки рассказала, что убийца... 10:12
Xiaomi выпустила золотые ремешки с драгоценными камнями... 10:11
Нарколог объяснил, чем опасно кодирование от алкоголизма 10:10
В Приморском океанариуме показали на видео совершенно... 10:10
Назван возраст, с которого девочкам надо посещать гинеколога 10:04
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Более 80% россиян пожелали жить в своем загородном доме

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Большая часть россиян (82%) захотели жить в своем загородном доме. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование Почта Банка.

Большая часть респондентов (82%), у которых сейчас нет загородного дома, признались, что хотели бы его иметь. Еще 9% ответили отрицательно, столько же — пока не решили, отметили в исследовании.

Из числа тех, кто хочет иметь загородное жилье, 23% указали на то, что будут покупать или строить его уже этом или в 2023 году. 54% опрошенных пока не собираются ничего приобретать, а 23% заявили, что будут еще обдумывать этот вопрос.

Большая часть участников опроса (71%), которые захотели купить загородный дом, будут брать для этого кредит. Свои накопления есть у 15% опрошенных, а 14% прока не имеют никаких решений по вопросу покупки. При этом 40% указали, что их бюджет для покупки или строительства не превышает 3 млн руб. У 29% респондентов эта сумма варьируется от 3 млн до 5 млн руб. Четверть респондентов готовы раскошелиться на сумму от 5 до 10 млн руб. и лишь у 2% бюджет превышает сумму в 10 млн руб.

В конце июня «Известия», ссылаясь на исследование федеральной компании «Этажи» писали, что средняя стоимость загородных домов в России за год выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+