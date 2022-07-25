Более 80% россиян пожелали жить в своем загородном доме

Большая часть россиян (82%) захотели жить в своем загородном доме. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование Почта Банка.

Большая часть респондентов (82%), у которых сейчас нет загородного дома, признались, что хотели бы его иметь. Еще 9% ответили отрицательно, столько же — пока не решили, отметили в исследовании.

Из числа тех, кто хочет иметь загородное жилье, 23% указали на то, что будут покупать или строить его уже этом или в 2023 году. 54% опрошенных пока не собираются ничего приобретать, а 23% заявили, что будут еще обдумывать этот вопрос.

Большая часть участников опроса (71%), которые захотели купить загородный дом, будут брать для этого кредит. Свои накопления есть у 15% опрошенных, а 14% прока не имеют никаких решений по вопросу покупки. При этом 40% указали, что их бюджет для покупки или строительства не превышает 3 млн руб. У 29% респондентов эта сумма варьируется от 3 млн до 5 млн руб. Четверть респондентов готовы раскошелиться на сумму от 5 до 10 млн руб. и лишь у 2% бюджет превышает сумму в 10 млн руб.

В конце июня «Известия», ссылаясь на исследование федеральной компании «Этажи» писали, что средняя стоимость загородных домов в России за год выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.