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В Еврокомиссии заявили о ненадежности России в качестве партнера по энергоснабжению Европы

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Matthias Rietschel/AP

Россия не является надежным партнером по энергоснабжению Европы. Об этом в интервью агентству DPA заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Россия не является надежным партнером по энергоснабжению Европы. «Газпром» намеренно держит свои хранилища газа на низком уровне», — отметила председатель ЕК.

По ее словам, Евросоюз (ЕС) должен сэкономить 15% от текущего потребления газа к марту 2023 года, то есть не менее 45 млрд кубометров газа. При этом работа должна начаться уже сейчас, так как регион может сэкономить больше, если этот процесс начнется уже сейчас.

Она добавила, что Европа должна стать независимым регионом от поставок газа из России уже к 2027 году. В частности, на эти планы будет выделено 300 млрд руб., благодаря которым будет ускорен переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). При это энергобаланс находится в руках стран, которые являются участниками ЕС. Они должны сами для себя решить, будет ли ядерная энергетика использована в качестве связующей технологии при переходе на ВИЭ или нет.

23 июля британская газета The Telegraph обвинила Германию в том, что ее энергетическая политика и нерешительность в отношениях с Москвой сделала Евросоюз заложником России. В статье отмечается, что газа, который поступит по возобновившему работу «Северному потоку», не хватит для полноценного запаса на предстоящую зиму, а у Европы нет альтернативных поставщиков для замены.

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