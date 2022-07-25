Французская TotalEnergies и нигерийская NNPC начали совместную добычу нефти

Французская TotalEnergies совместно с Нигерийской национальной нефтяной корпорацией (NNPC) начали совместную добычу нефти на месторождении Ikike у берегов Нигерии. Об этом сообщается на сайте TotalEnergies.

«TotalEnergies, оператор месторождения OML99 (40%) в партнерстве с Нигерийской национальной нефтяной корпорацией (60%), объявляет о начале добычи на месторождении Ikike в Нигерии», — отметили в публикации.

В пресс-релизе указали, что месторождение Ikike связано уже с действующими объектами Amenam трубопроводом длиной в 14 километров. Разработка месторождения Ikike также использует текущие мощности, чтобы уменьшить затраты с целью минимизации воздействия вредных выбросов в атмосферу.

Французская TotalEnergies — одна из самых крупных энергокомпаний в мире, являясь вторым по размеру поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) на рынок.

23 июля национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии заявила о планах нарастить уровень добычи нефти до 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) в течение двух недель. На сегодняшний день NOC добывает 860 тыс. б/с сырья.