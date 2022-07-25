Глава Минфина США оценила нынешнее состояние американской экономики

Текущее состояние американской экономики следует считать не «рецессией», а необходимым «замедлением», заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Такую оценку нынешней ситуации в стране она дала в интервью телеканалу NBC.
По ее словам, в прошлом году экономический рост в США составил 5,5%, что привело к возвращению на работу людей, потерявших ее из-за пандемии.
«Это не экономика во время рецессии. Мы переживаем время перемен, когда рост замедляется», — цитирует Йеллен «Ридус».
Она добавила, что такое положение вещей абсолютно «соответствует ситуации».
Глава Минфина отметила, что потребительские расходы остаются стабильными и кредитоспособность сохраняется. Посетовала министр лишь на слишком высокую инфляцию, но пообещала, что Федеральный резервный банк с этим разберется.