Банкнота номиналом 10 рублей вернется в карманы россиян

Экономические расчеты российских экспертов показали, что выпуск бумажных купюр номиналом 5 и 10 рублей значительно выгоднее чеканки аналогичных монет, поскольку в мире наблюдается значительное подорожание металла, сообщает «Ридус».

Сотрудник Центробанка Сергей Белов заявил, что Россия намерена до конца 2022 года начать печать 10-рублевых купюр.

Скорее всего они будут аналогичны тем, что памятны россиянам еще с 1997 года, отмечает газета «Известия». Однако их качество и срок службы значительно улучшатся за счет внедрения новых технологий в полиграфию.

Кроме того, рассматривается вопрос о выпуске и 5-рублевых купюр, печать которых прекратили еще в 1998 году.