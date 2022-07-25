Песков высказался о сроках установки турбины для «Северного потока»

Возвращаемую РФ турбину для «Северного потока» планируется установить после урегулирования всех формальных технологических вопросов. Далее прокачка газа по ней будет осуществляться в том объеме, который будет возможен технологически. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, турбина будет установлена. Там мы знаем, что у нас есть еще неполадки с другими агрегатами, о чем тоже компании Siemens хорошо известно.

Но естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса. И пойдет прокачка в том объеме, который возможен технологически», – цитирует Пескова Общественная служба новостей.