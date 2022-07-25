Песков рассказал о сроках установки турбины для «Северного потока»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что турбину для «Северного потока», которую возвращают России после ремонта, установят при соблюдении необходимых формальностей.

«Мы знаем, что у нас есть еще неполадки с другими агрегатами, о чем тоже компании Siemens хорошо известно. Но, естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса. И пойдет прокачка в том объеме, который возможен технологически», — заявил он.

Ранее стало известно, что немецкая компания Siemens Energy, которая занимается обслуживанием турбин для газопровода «Северный поток», направила «Газпрому» экспортную лицензию, выданную Канадой. Документ разрешает ремонтировать, обслуживать и транспортировать до завершения 2024 года двигатели для компрессорной станции «Портовая».

Прежде Песков заявил, что любые упреки в адрес российской стороны в связи с задержкой возврата в РФ после ремонта в Канаде турбины для «Северного потока» безосновательны.