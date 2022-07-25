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Нумизмат рассказал, сколько сегодня стоит старая пятирублевая купюра

Нумизмат Молотилкин рассказал, что старые пятирублевые купюры можно продать за 600 рублей

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ЦБ

Пятирублевая банкнота 1997 года сейчас стоит около 600 руб. на нумизматическом рынке. И после возможного введения в оборот новых купюр, о котором заявили в ЦБ, эта цена не изменится. Об этом «Газете.Ru» сообщил коллекционер, нумизмат Сергей Молотилкин.

«Пятирублевую купюру 1997 года можно найти на рынке за 600 рублей. На стоимость банкноты, прежде всего, влияет объем тиража. У пятирублевой купюры тираж был небольшим, как и у десятирублевой. Купюра в идеальном состоянии может стоить в разы дороже, ветхие – дешевле. Нумизматическая ценность старых купюр при поступлении в оборот новых не снизится», — рассказал Молотилкин.

На пятирублевой банкноте 1997 года изображен памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора в Новгороде. Банкнота изготовлена на высококачественной хлопковой бумаге светло-зеленого оттенка. В бумагу внедрены фиолетовые, красные и светло-зеленые волокна, а также защитная нить, расположенная вертикально и видимая на просвет.

Бумага имеет локальные водяные знаки, размещенные слева и справа на купонных полях. У банкноты два серийных номера, которые расположены на лицевой стороне и состоят из двухбуквенного обозначения серии и семи цифр.

Ранее 25 июля зампред Центробанка Сергей Белов заявил, что регулятор обсуждает вопрос возобновления печати пятирублевых купюр, которые прекратили заказывать у Гознака в 1998 году. Он подчеркнул, что речи о полной замене монет не идет, купюры и монеты будут находиться вместе в обращении. Кроме того, он напомнил, что и старые пяти- и десятирублевые купюры до сих пор имеют платежную ценность.

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