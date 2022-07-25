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Аналитик Демидов заявил о невозможности полного отказа ЕС от газа из РФ к 2030 году

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Alik Keplicz/AP

Европейский Союз (ЕС) не сможет отказаться от углеводородов из России к 2030 году из-за недостатка терминалов и нехватки СПГ-танкеров. Об этом «Ленте.ру» заявил аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Существуют основные проблемы, которые невозможно решить до 2030 года: это нехватка терминалов по сжижению у стран-поставщиков, нехватка СПГ-танкеров, и нехватка терминалов по регазификации в Европе», — отметил Демидов.

По его словам, Европа вряд ли сможет решить вышеперечисленные проблемы, поэтому продолжит закупать топливо из России. Однако эти объемы каждый год будут сокращаться и уже к 2030 году Россия будет поставлять в Европу совсем небольшие объемы углеводородов.

Он добавил, что также маловероятной выглядит идея главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, согласно которой ЕС готовится отказаться от двух третьих объемов российского газа до конца 2022 года. Речь идет о том, что тогда Европе придется найти поставщиков на 100 млрд кубометров газа. Однако СПГ из Катара, США и Африки вряд ли смогут решить проблему, так как их поставки смогут заместить максимум 60 млрд кубометров.

22 июля турецкая газета YeniSafak писала, что Турция может помочь Европе с российским газом на фоне планов стран Евросоюза по отказу от «голубого топлива» из России. По мнению обозревателя издания Левента Йылмаза, Анкара может реэкспортировать в ЕС газ из РФ при эмбарго на него.

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