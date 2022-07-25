«Нафтогазу Украины» не дают отсрочку на выплаты по еврооблигациям

Инвесторы отказываются дать «Нафтогазу Украины» двухлетнюю отсрочку на выплаты по еврооблигациям, с помощью которой компания планировала избежать дефолта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

Как говорится в сообщении, держатели еврооблигаций компаний не одобрили предложение компании отсрочить выплаты по ним на два года. Речь идет о выпусках еврооблигаций на $335 млн с погашением в 2022 году, €600 млн с погашением в 2024 году и $500 млн с погашением в 2026 году. Встречи с держателями евробондов «Нафтогаза Украины» пройдут 26 июля, отмечает агентство. При этом ожидается, что предложение не будет одобрено .

«С момента запуска запроса согласия [на изменение условий по бондам] компания ведет конструктивные обсуждения с держателями. В свете решения правительства страны и отзывов, полученных по предложениям, компания сформулирует новое предложение держателям евробондов, чтобы получить согласие на изменение условий», — заявили в компании.

«Нафтогаз» 22 июля направил запрос в правительство на одобрение выплат по евробондам, однако он не был удовлетворен. Дополнительный запрос на утверждение такого платежа был также направлен 23 июля, подчеркнули в компании.

Ранее правительство Украины своим распоряжением предписало компании согласовывать выплаты по евробондам, а также запретило погашение выпуска евробондов-2022 и выплаты купона по евробондам-2024.