Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Минобрнауки проведет проверку состояния животных Приморского... 10:22
В России могут запретить списывать прожиточный минимум... 10:22
«Ъ»: у банков могут начаться трудности при загрузке... 10:22
В США заявили, что не планируют продавать нефть из своего... 10:18
Курганские подростки разгромили автобусную остановку 10:17
Боррель обеспокоен наличием в Италии политиков, которые не... 10:16
У Пьера Нарцисса нашелся внебрачный сын 10:15
Bloomberg: ЕС симулирует солидарность, в том числе... 10:13
Подруга зарезанной в Новосибирске девушки рассказала, что убийца... 10:12
Xiaomi выпустила золотые ремешки с драгоценными камнями... 10:11
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Нафтогазу Украины» не дают отсрочку на выплаты по еврооблигациям

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Инвесторы отказываются дать «Нафтогазу Украины» двухлетнюю отсрочку на выплаты по еврооблигациям, с помощью которой компания планировала избежать дефолта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

Как говорится в сообщении, держатели еврооблигаций компаний не одобрили предложение компании отсрочить выплаты по ним на два года. Речь идет о выпусках еврооблигаций на $335 млн с погашением в 2022 году, €600 млн с погашением в 2024 году и $500 млн с погашением в 2026 году. Встречи с держателями евробондов «Нафтогаза Украины» пройдут 26 июля, отмечает агентство. При этом ожидается, что предложение не будет одобрено .

«С момента запуска запроса согласия [на изменение условий по бондам] компания ведет конструктивные обсуждения с держателями. В свете решения правительства страны и отзывов, полученных по предложениям, компания сформулирует новое предложение держателям евробондов, чтобы получить согласие на изменение условий», — заявили в компании.

«Нафтогаз» 22 июля направил запрос в правительство на одобрение выплат по евробондам, однако он не был удовлетворен. Дополнительный запрос на утверждение такого платежа был также направлен 23 июля, подчеркнули в компании.

Ранее правительство Украины своим распоряжением предписало компании согласовывать выплаты по евробондам, а также запретило погашение выпуска евробондов-2022 и выплаты купона по евробондам-2024.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+