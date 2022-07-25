В РЭУ им. Плеханова связали выпуск пятирублевых банкнот с укреплением рубля

Новый выпуск пятирублевых купюр, возможность которого 25 июля допустили ЦБ, может быть связан не с желанием сэкономить, а с укреплением рубля. Об этом «Газете.Ru» сообщил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

«Не думаю, что речь идет о существенной экономии при печати пятирублевых банкнот. В свое время как раз из-за экономии отказались от банкнот данного номинала, перейдя на монеты. Похоже, причины тут в необходимости дополнительной эмиссии и дальнейшем укреплении рубля. Благодаря этому, купюры данного номинала вновь будут востребованы и увеличат свою покупательную способность», — рассказал Перепелица.

По данным Мосбиржи на 14:48 мск, доллар стоил 57,56 руб. С начала года рубль укрепился на 8% по отношению к американской валюте.

По словам Перепелицы, себестоимость изготовления банкноты — порядка 2-2,5 руб. В обороте, с учетом лакирования купюры, она может существовать около четырех лет, что будет сопоставимо с чеканкой монет 1-2 руб., добавил эксперт.

«Однако оборачиваемость бумажных денег выше: они реже «выпадают» из оборота, их удобнее перевозить и производить с ними расчеты», — заключил Перепелица.

Ранее 25 июля зампред Центробанка Сергей Белов заявил, что регулятор обсуждает вопрос возобновления печати пятирублевых купюр, которые прекратили заказывать у Гознака в 1998 году. Он подчеркнул, что речи о полной замене монет не идет, купюры и монеты будут находиться вместе в обращении. Кроме того, он напомнил, что и старые пяти- и десятирублевые купюры до сих пор имеют платежную ценность.