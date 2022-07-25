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«Газпром» получил от Siemens документы из Канады на турбину для «Северного потока»

«Газпром» заявил о дополнительных вопросах в документах Siemens по возврату турбины «Северного потока»

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Reuters

«Газпром» получил от Siemens документы от канадских властей для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для газопровода «Северный поток». Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«Газпром» получил от компании Siemens документы от властей Канады», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что изучили полученные документы, но они не снимают уже обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании.

В «Газпроме» подчеркнули, что решение этих вопросов является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КСПГ «Портовая» в Ленинградской области.

В связи с этим, добавили в компании, «Газпром» в очередной раз запрашивает от Siemens «незамедлительную поддержку» в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся вопросов.

Ранее сообщалось, что в Минэкономики ФРГ отказались сообщать местонахождение турбины для «Северного потока».

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