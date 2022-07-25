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FAZ: польский рынок угля обрушился из-за влияния антироссийских санкций

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Антироссийские санкции привели к тому, что Польша зимой может остаться без отопления из-за многократного роста цен на уголь. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

На сегодняшний день миллионы жителей Польши отапливают свои дома углем. Из-за этого многие с опаской смотрят на предстоящую зиму, так как цены на уголь выросли минимум в три раза. Несмотря на богатые угольные месторождения, Польша последние десятилетия сокращала добычу и разработку новых месторождений, попутно увеличивая поставки из России, отметили в публикации.

По данным газеты, около 70% электроэнергии в Польше получается за счет угольных ТЭС. Однако из-за начала спецоперации России на Украине Польша была вынуждена запретить поставки российского угля в страну. Из-за этого постепенно складывается дефицит в размере 4,5 млн тонн угля.

17 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в ближайшее время страна может столкнуться с проблемой доступности угля. По словам премьера, Польша уже в ближайшие недели и месяцы может столкнуться с проблемой доступности угля.

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