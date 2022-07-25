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DIHK: немецкие компании останавливают или сокращают производство из-за цен на газ

Торговая палата Германии: компании вынуждены закрываться из-за цен на газ

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Компании в ФРГ вынуждены сокращать производство или вовсе закрываться из-за цен на газ. Об этом сообщается в анализе Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK).

«16% предприятий были вынуждены сократить производство из-за подорожания энергоносителей или собираются пойти на этот шаг», — отметили в публикации.

В документе добавили, что почти две трети (63%) организаций считают, что высокие цены на газ серьезно угрожают конкурентоспособности страны. По словам президента DIHK Петера Адриана, подобные цифры вызывают тревогу. При этом большинству компаний придется либо закрыться, либо перенести свое производство.

Адриан посчитал, что уменьшение потребления газа в промышленности страны происходит не за счет экономии и мер энергоэффективности, а из-за отключения оборудования ввиду нехватки топлива.

21 июля депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью DPA заявила, что Германия должна прекратить экономическое противостояние с Россией, так как ФРГ не выживет без энергоносителей из РФ.

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