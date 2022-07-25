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Президент России Путин: сфера авиаперевозок оказалась под ударом из-за санкций Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что в результате действий стран Запада сфера авиационных перевозок оказалась под ударом. Его слова приводит РИА «Новости».

«В условиях санкций, неадекватных, я бы сказал, решений бывших наших западных партнеров, именно бывших, потому что они отказываются с нами работать, откровенного политического давления на коммерческие компании, сфера воздушных перевозок оказалась под ударом», — сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что авиационная отрасль имеет стратегическое значение для России, она важна для обеспечения транспортной доступности, способствует созданию рабочих мест в смежных производствах и стимулирует разработку высокотехнологичной продукции.

Путин также отметил, что сложившаяся ситуация, несмотря на все сложности, создает «уникальную возможность для выхода на принципиально новый уровень развития».

Ранее Совет Евросоюза скорректировал ограничения на поставки ряда товаров для авиационной отрасли: европейским компаниям разрешили экспортировать продукцию в Россию, но лишь в той степени, в которой этого требуют стандарты безопасности ИКАО.

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