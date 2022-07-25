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Siemens не увидела связи между турбиной и сокращением поставок газа по «Северному потоку»

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Edgard Garrido/AP

Представитель немецкой компании Siemens Energy, занимающейся обслуживанием турбин для газопровода «Северный поток», заявил, что в компании не видят связи между турбиной и сокращением поставок газа по «Северному потоку», сообщает ТАСС.

«Техническое обслуживание наших турбин было и остается обычным делом. Любые будущие работы по техническому обслуживанию могут быть облегчены: правительство Канады уже согласилось с тем, что турбины, которые обслуживаются Siemens Energy в Монреале, могут быть перевезены из Канады в ФРГ. Таким образом, на данный момент мы не видим никакой связи между турбиной и сокращением поставок газа, которое было осуществлено или объявлено», — отметили в компании.

Кроме того, в пресс-службе Siemens Energy заявили о нехватке таможенных документов для ввоза турбины, которая нужна для работы газопровода «Северный поток», в Россию.

25 июля «Газпром» объявил об остановке эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток». Решение было принято из-за «окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта». В связи с остановкой работы турбины суточная производительность данной станции с 7.00 мск 27 июля снизится практически вдвое — до 33 млн куб.

Ранее Siemens Energy направила «Газпрому» экспортную лицензию, выданную Канадой. Сообщалось, что этот документ разрешает ремонтировать, обслуживать и транспортировать до конца 2024 года двигатели для компрессорной станции «Портовая». Через нее газ подается в этот трубопровод.

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