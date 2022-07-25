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Мантуров сообщил о запуске масштабного производства высокочистого неона

Мантуров заявил, что Россия в 2023 году сможет обеспечить 25% мирового спроса на неон

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в понедельник на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства рассказал о производстве высокочистого неона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так министр сообщил участникам заседания, что на базе МГТУ имени Баумана 25 июля было запущено полномасштабное производство высокочистого неона. По его словам, коллектив МГТУ реализовал поставленную властями задачу всего за 3,5 месяца.

Как отметил вице-премьер, газ является критически важным для мировых микроэлектронных фабрик, которые производят микрочипы.

«Новые мощности будут использовать российское сырье, которое вырабатывается на воздухоразделительных установках металлургических предприятий. На сегодняшний день в России производится свыше 30% мировых объемов неоногелиевой смеси. На площадке Бауманки мы планируем изначально вырабатывать порядка 70 тысяч кубометров неона в год, это соответствует примерно 10% глобального рынка», — сказал Мантуров.

Он также указал, что в 2023 году планируется нарастить производство до 180 тыс. куб. м неона. Вице-премьер добавил, что после этого Россия сможет обеспечить почти 25% мировых потребностей.

Как передает пресс-служба Минпромторга, Мантуров в понедельник побывал в МГТУ имени Баумана и поучаствовал в запуске производства. Кроме того, он ознакомился с технологическим процессом получения чистого ксенона и криптона и осмотрел системы хранения инертных газов.

Ранее сообщалось, что Россия ограничила экспорт инертных газов.

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