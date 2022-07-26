Максимальная мощность ветропарка на «Восток ойле» на Таймыре может достичь 200 МВт

Максимальная мощность ветропарка на «Восток ойле», который «Роснефть» может построить с китайскими компаниями на Таймыре, составит 200 МВт. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор проекта Владимир Чернов. Ветропарк может начать работу в 2024 году.

По словам Чернова, с рядом китайских компаний уже подписаны соглашения о сотрудничестве.

Сейчас проводится оценку потенциала проекта и экономической эффективности. Этот этап продлится до января.

«На бухте «Север», к примеру, пока видим эффективную мощность электростанции на ветру — до 200 мегаватт. Это довольно серьезный показатель для отрасли — около 10% от общей установленной мощности ветроэлектростанций в России по данным на конец 2021 года», — разъяснил гендиректор.

В этой бухте ветрогенераторы могут заработать уже в 2024 году.

Ранее сообщалось, что китайские исследователи оценили потенциал солнечной энергетики для Китая и пришли к выводу, что по стоимости производства она способна уже конкурировать с угольными электростанциями. В сочетании с дополнительными системами хранения «зеленая» энергетика сможет удовлетворить почти половину потребностей Китая к середине текущего века.