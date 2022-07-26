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ОГТС Украины: «Газпром» увеличил давление на участке газопровода Уренгой — Помары — Ужгород

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Kacper Pempel/Reuters

Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что «Газпром» без предупреждения увеличил давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода Уренгой — Помары — Ужгород вблизи границы с Российской Федерацией.

В ОГТС подчеркнули, что изменение давление произошло без предупреждения со стороны «Газпрома».

Украинская сторона проинформировала российскую компанию о том, что несвоевременное сообщение информации о смене режимов может привести к внештатным ситуациям.

Ранее стало известно, что «Газпром» с 27 июля снизит суточную производительность «Северного потока» до 33 млн куб. м газа и будет поставлять лишь 20% от плановой мощности газопровода. Компания останавливает еще один турбинный агрегат, который перекачивает топливо. На этом фоне газ в Европе вырос в цене больше чем на 12%, превысив отметку в $1890 за тысячу куб. м. Министерство экономики Германии, комментируя ситуацию, заявило, что технических причин для сокращения поставок нет.

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