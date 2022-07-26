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Лидер «Хезболлы» пообещал бесплатно доставить в Ливан иранское топливо для ТЭС

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Thaier Al-Sudani/Reuters

Шиитская партия «Хезболла» выступила с инициативой доставлять в Ливан иранское топливо для двух местных электростанций. Ее лидер шейх Хасан Насрулла заявил телестанции Almayadeen о том, что поставки мазута из Ирана будут осуществлены бесплатно. Так «Хезболла» хочет поддержать Ливан, переживающий экономический кризис.

«Если правительство одобрит наше предложение, то иранское топливо поступит в ближайшие дни на ТЭС в Захрани и Дейр-Аммар», — заявил Насрулла. При этом он обвинил ливанских политиков, находящихся у власти, что им не хватает мужества, чтобы пойти на такой шаг, опасаясь, что США введут против них санкции.

Ливан уже ранее получал поставки топлива от «Хезболла». В сентябре прошлого года три иранских танкера с топливом, которые предназначались для больниц и электростанций, доставили нефтепродукты в порт Банияс, расположенный на сирийском побережье.

С помощью договоренности с Дамаском топливо было переправлено через сухопутную границу в Ливан бензовозами. Это помогло избежать применения США санкций против ливанского правительства.

В сентябре прошлого года издание Arab News писало, что иранская нефть не сможет положить конец топливным войнам в Ливане. Источник Arab News заявил: «Государство Ливан не просило у Ирана топлива. Эта позиция была официально выражена и не изменилась».

Между тем политики были озабочены последствиями того, что американская компания Halliburton выиграла контракт на разведку нефти и газа в спорной морской пограничной зоне между Ливаном и Израилем.

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